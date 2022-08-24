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Общество24 августа 2022 7:45

В Майкопе с 25 по 26 августа перекроют движение на улице Победы.

В городе будут проводить строительство газопровода
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ограничение будет действовать с 8 до 19 часов на участке дороги от улицы Пушкина до улицы Комсомольской. Фото: архив КП

Ограничение будет действовать с 8 до 19 часов на участке дороги от улицы Пушкина до улицы Комсомольской. Фото: архив КП

В Майкопе с 25 по 26 августа временно перекроют движение. Ограничение будет действовать на участке дороги от улицы Пушкина до улицы Комсомольской.

- Владельцам частного автотранспорта во избежание попадания в транспортные заторы рекомендуем планировать маршрут движения в обход района перекрытия, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», данная мера связана с проведением монтажных работ и строительством газопровода. Движение будет приостановлено с 8 до 19 часов.