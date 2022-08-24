Спасатели эвакуировали 20-летнего парня с тепловым ударом из леса в Сочи

Парню дали воды и сопроводили до служебного автомобиля. Фото: ГУ МЧС России

В Сочи 23 августа спасатели выезжали в лес села Лесное Адлерского района. За помощью обратился молодой человек. По словам парня, его другу стало плохо из-за сильной жары.

У пострадавшего были симптомы теплового удара - головокружение, тошнота и общая слабость. Самостоятельно молодые люди не могли выехать из леса.

- По предоставленным данным геолокации, сотрудники Хостинского подразделения выехали к велосипедистам. Пройдя от лесной дороги около 500 метров, спасатели обнаружили молодых людей, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшим оказался 20-летний сочинец. Парню дали воды и сопроводили до служебного автомобиля. Молодых людей довезли до городской черты.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за сильной жары до 25 августа. Температура воздуха достигнет +37 градусов.