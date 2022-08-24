Главгосэкспертиза одобрила строительство навигационного здания в новом аэропорту Краснодара

Фото группы компаний «Аэродинамика»

Международный аэропорт Краснодар получил положительное заключение на строительство здания Госкорпорации по организации воздушного движения с вышкой командно-диспетчерского пункта на территории нового аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- На днях Главгосэкспертиза одобрила очередной проект в рамках развития мультимодального хаба в Краснодаре. Таким образом, все объекты, необходимые для работы нового аэровокзального комплекса краевой столицы, получили официальное одобрение. Теперь возможно начало полномасштабного строительства нового хаба, - отметили в компании.

Фото группы компаний «Аэродинамика»

Ранее положительные заключения были выданы на аэровокзальный комплекс аэропорта, а чуть позже на строительство перрона и рулежных дорожек.

В одобренном для строительства здании будут находиться сотрудники службы управления воздушным движением, предполетной подготовки, диспетчеры и даже метеорологи. Они будут оценивать погодные условия и принимать решения о запрете или разрешении полетов.

Если смотреть со стороны привокзальной площади, то вышка будет расположена с левой стороны от нового терминала прямо возле перрона. Оригинальный дизайн, чем-то напоминающий сооружения лучших произведений научной фантастики, станет еще одной новой визитной карточкой аэропорта.