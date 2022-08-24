Пятимиллионным туристом Сочи стал житель Нижнего Новгорода

Семье вручили подарочные сертификаты. Фото: администрация Сочи

В Сочи встретили пятимиллионного туриста с начала 2022 года. Житель Нижнего Новгорода Виктор Беляков приехал на курорт вместе со своей женой и сыном. Отпуск семья решила провести в Сочи.

Туристов торжественно встретили на посту «Магри» в Лазаревском районе. Семье вручили подарочные сертификаты на бесплатное посещение «Сочи-парка». Также Виктор вместе со своей женой и сыном смогут бесплатно поужинать в ресторане.

- Много ожиданий связано и с ближайшими десятью днями, которые мы решили провести на побережье Черного моря. Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей. Ехали в отпуск с хорошим настроением, а теперь еще огромный дополнительный заряд бодрости и позитива получили, - поделился впечатлениями пятимиллионый гость Сочи Виктор Беляков.

Как сообщалось ранее, в Сочи загрузка отелей, гостиниц и санаториев достигает 95%.