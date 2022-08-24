«ТНС энерго Кубань» и «Россети Кубань» запустили проект «обмена окнами» в офисах обслуживания

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Решить вопросы энергоснабжения быстро и в одном месте - такую комфортную реальность создают энергетики для потребителей в Краснодаре. Гарантирующий поставщик «ТНС энерго Кубань» и электросетевая компания «Россети Кубань» запустили пилотный проект «обмена окнами» в своих офисах обслуживания.

Окно обслуживания потребителей энергосбытовой компании будет работать в офисе «Россети Кубань» по адресу: Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2а. Клиенты смогут подать документы на заключение договора энергоснабжения, заявление на смену собственника, изменить тариф на электроэнергию, распечатать квитанцию на оплату и внести показания прибора учета, зарегистрироваться в личном кабинете, подключить электронную квитанцию и установить мобильное приложение, а также проконсультироваться по дополнительным вопросам.

Аналогичное окно электросетевой компании начнет прием посетителей в клиентском офисе «ТНС энерго Кубань» по адресу: Краснодар, 1-й проезд Филатова, д. 4, где можно будет подать заявку на технологическое присоединение к сетям (физические лица - свыше 15 кВт; юридические лица – свыше 150 кВт), подать заявление на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении и на оказание дополнительных услуг: распломбировку прибора учета, экспертизу и согласование проектной документации.

«Теперь потребителям, обратившимся в «ТНС энерго Кубань» за заключением договора, не нужно ехать в другой конец города, чтобы подать заявку на технологическое присоединение к сетям. Специалисты сетевой компании тут же дадут все консультации и помогут оформить необходимые заявления. Уверен, что подобный опыт «обмена окнами» в центрах обслуживания будет эффективным и позволит улучшить качество сервиса для наших клиентов» – поясняет заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор «ТНС энерго Кубань» Александр Халанский.

У компаний одна цель - надежная и бесперебойная поставка электроэнергии клиентам. Работа энергетиков по синхронизации усилий в части повышения качества предоставляемых услуг будет продолжена.

СПРАВКА «КП»

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 53 ЦОКа. Обслуживает более 58 тыс. потребителей — юридических лиц и почти 1 500 000 бытовых клиентов, что составляет 58,7 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 года составил 15 млрд кВт*ч