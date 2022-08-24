В Краснодаре из-за работ на путях изменится движение трамваев № 2 и № 4

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В Краснодаре временно изменится движение трамвайных маршрутов № 2 и № 4. Это связано с ремонтом пути на перекрестке улиц Гоголя и Коммунаров. Пассажиров попросили заранее планировать маршрут.

- В вечернее время 24 и 25 августа изменится расписание в работе трамваев № 2 и № 4. С 25 по 30 августа изменения продлятся в пути следования маршрута № 2, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

24 августа последний трамвай № 2 от конечной остановки «Ул. Декабристов» отправится в 21:36. В 22:00 вагоны проследуют от Декабристов до железнодорожного вокзала Краснодар-1.

Трамваи № 4 после 21:45 проследуют по улице Ставропольской, Садовой до конечной остановки «Ул. Декабристов», а от улицы Индустриальной — в 22:19.

Пассажиры маршрутов № 1, № 2 и № 4 смогут бесплатно пересесть на другой трамвай на остановке «Кооперативный рынок». Только есть одно условие - с момента покупки билета должно пройти не больше часа.

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