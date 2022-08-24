В Успенском районе Кубани открыли новый ФАП

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Модульный ФАП установили в хуторе Державном Успенского района. В населенном пункте проживает почти 400 человек. Теперь при необходимости жители смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях.

- Фельдшерско-акушерский пункт оборудовали кабинетом врача, смотровым, процедурным кабинетами. Здесь же будет аптека, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в хуторе фельдшер принимал в помещении, которое не соответствовало санитарным нормам. С появлением нового здания у людей не будет необходимости ехать за медицинской помощью несколько километров в соседнее село или центральную районную больницу.

ФАП сможет принимать выездные бригады узких специалистов из ЦРБ. Кроме этого, здесь будут проводить диагностические лабораторные исследования.