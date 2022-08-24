В Майкопе в «Ночь кино» покажут три российских фильма

Майкоп присоединится ко Всероссийской акции «Ночь кино» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Майкоп присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». 27 августа в республиканской столице покажут три российский фильма.

- В 20 часов на фасаде здания возле Городского дома культуры «Гигант» состоится демонстрационный показ трех российских кинофильмов, - сообщили в Управлении культуры Майкопа. - Зрители увидят картины «Последний Богатырь. Посланник тьмы», «Пара из будущего» и «Чемпион мира».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сбор всех желающих в 19:30. Вечер начнется с концертно-развлекательной программы.