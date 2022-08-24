На Кубани зафиксирован резкий скачок до 1625 случаев COVID-19

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае на 24 августа

В Краснодарском крае по данным на 24 августа за последние сутки выявили 1625 случаев COVID-19. Накануне было 469 заболевших.

Самым зараженным стали Краснодар и города побережья. В кубанской столице выявили 589 инфицированных, в Сочи – 211, в Новороссийске – 110.

- В Павловском районе заболели 62 человека, в Анапе – 55, в Геленджике – 50, в Горячем Ключе – 46, в Приморско-Ахтарском районе – 40, в Ейском – 35, - сообщили в оперштабе.

В других районах наименьшее количество зараженных. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся шесть человек. Стоит отметить, что ситуация с летальными исходами не усугубилась. За последние сутки в регионе скончались два человека.

Ранее Роспотребнадзор заверил, что масочный режим не вернется в Краснодарский край.