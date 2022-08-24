Сочи стал лидером по количеству апартаментов в России

На курорте продаются высокобюджетные апартаменты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России на продажу выставлено около 4,4 тысячи предложений с апартаментами. Сочи стал лидером по количеству данных объектов в стране. Половина апартаментов выставлена на продажу в Сочи.

На курорте продаются высокобюджетные апартаменты. К слову, большая часть предложений представлена на первой береговой линии. Средняя стоимость объектов составляет 880 тысяч за квадратный метр. Однако апартаменты в домах бизнес-класса могут обойтись покупателю в 4 млн рублей за "квадрат".

Ранее сообщалось, что цены в Сочи не упадут после массового отъезда туристов в конце августа. Снижение может составить максимум до 10%.