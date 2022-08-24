В Адыгее проверяют сообщение о задержании в пьяном виде руководителя отдела СК

Сотрудника СК Адыгеи, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata, 20 августа остановил наряд ДПС Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Адыгеи проводит проверку информации, размещенной в социальных сетях, о задержании руководителя отдела процессуального контроля СК республики Юрия Казьмина.

Сотрудника СК Адыгеи, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata, 20 августа остановил наряд ДПС. Предварительно сообщается, что задержанный был в состоянии опьянения. В связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от чего он отказался

- По данному факту назначена служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», о том, отстранили ли сотрудника ведомства от работы на время служебного расследования, не уточнили.