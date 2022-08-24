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Общество24 августа 2022 8:55

В Адыгее проверяют сообщение о задержании в пьяном виде руководителя отдела СК

Водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сотрудника СК Адыгеи, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata, 20 августа остановил наряд ДПС

Сотрудника СК Адыгеи, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata, 20 августа остановил наряд ДПС

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Адыгеи проводит проверку информации, размещенной в социальных сетях, о задержании руководителя отдела процессуального контроля СК республики Юрия Казьмина.

Сотрудника СК Адыгеи, управлявшего автомобилем Hyundai Sonata, 20 августа остановил наряд ДПС. Предварительно сообщается, что задержанный был в состоянии опьянения. В связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, от чего он отказался

- По данному факту назначена служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», о том, отстранили ли сотрудника ведомства от работы на время служебного расследования, не уточнили.