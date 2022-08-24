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Общество24 августа 2022 9:07

Крупные отели Геленджика загружены на 100%

На курорте отмечается аншлаг
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gelenkurort

Фото: t.me/gelenkurort

Фото с переполненными пляжами в Архипо-Осиповке появились в сети. В мэрии Геленджика подтвердили, что на всей территории курорта такая обстановка.

- В настоящее время крупные отели имеют загрузку в 100%, на осень уже забронировано 89% номерного фонда, - рассказали об аншлаге на курортах в администрации Геленджика.

Сейчас температура моря 28 градусов. Напомним, синоптики спрогнозировали жару на побережье Краснодарского края 24 и 25 августа – столбики на термометрах вытянутся до 38 градусов.