Крупные отели Геленджика загружены на 100%

Фото: t.me/gelenkurort

Фото с переполненными пляжами в Архипо-Осиповке появились в сети. В мэрии Геленджика подтвердили, что на всей территории курорта такая обстановка.

- В настоящее время крупные отели имеют загрузку в 100%, на осень уже забронировано 89% номерного фонда, - рассказали об аншлаге на курортах в администрации Геленджика.

Сейчас температура моря 28 градусов. Напомним, синоптики спрогнозировали жару на побережье Краснодарского края 24 и 25 августа – столбики на термометрах вытянутся до 38 градусов.