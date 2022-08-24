Мэрия Майкопа объяснила ситуацию с газоснабжением поселка Западного

23 августа подача газа в дома была полностью восстановлена Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мэрия Майкопа объяснила ситуацию с приостановлением газоснабжения поселка Западного. На данный момент подача газа осуществляется в штатном режиме.

- Приостановка газоснабжения жилых домов в поселке Западном (квартал 90-в) произошла из-за отключения газорегуляторного пункта, причиной которого стало полное отсутствие технического обслуживания на протяжении нескольких лет, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», был произведен комплекс работ по техобслуживанию газового оборудования. После чего 23 августа подача газа в дома была полностью восстановлена.