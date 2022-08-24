На Кубани за сбыт наркотиков задержали двух парней и 20-летнюю девушку

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Наркодилеров в возрасте от 20 до 25 лет задержали в Ейске. Два парня и девушка – из Славянского района. Они покупали запрещенные вещества через интернет и сбывали через закладки в разных районах края.

- 20-летняя подозреваемая фасовала наркотики, а двое ее сообщников сбывали их через тайниковые закладки. На территории Ейска правоохранители задокументировали 18 фактов сбыта N-метилэфедрона, мефедрона и гашиша, общей массой более 50 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обыски прошли и дома у задержанных. У молодых людей нашли около 50 пакетиков с N-метилэфедроном массой 115 граммов, контейнер с мефедроном более 30 граммов, менее грамма гашиша, а также таблетки метамфамина и MDMA.

Кроме того, установлена причастность наркодилеров к 15 аналогичным фактам в Щербиновском, Староминском и Кущевском районах.