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Общество24 августа 2022 9:39

Жители Сочи заметили играющего с мусорными баками медведя и сняли на видео

Хищник напугал отдыхающих
Ангелина НАЗАРЧУК
Медведя заметили рядом с Красной Поляной.

Медведя заметили рядом с Красной Поляной.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Сочи и туристы все чаще стали замечать медведей рядом с поселками. На Красной Поляне хищник прошелся под номерами отеля, чем напугал отдыхающих.

Однако медведя снова заметили на окраине поселка. Только в этот раз косолапый искал себе еду. Медведя сняли на видео, когда он игрался с мусорным баком. Хищника не остановило то, что мусорка закрыта крышкой. Косолапый просто взял и аккуратно поднял ее. А второй лапой исследовал дно бака, надеясь найти еду.

Медведя здесь замечают каждое лето. Недавно видео прожорливого медведя в Сочи напугало жителей. По свидетельствам очевидцев, хищник часто наведывается в жилые дворы.