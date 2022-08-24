В День города Майкопа над площадью запустят фейерверк

В Майкопе 4 сентября запланирована насыщенная программа в честь Дня города Фото: Иван Макеев

В Майкопе 4 сентября отметят День города. В честь этого события в республиканской столице запланирована программа праздничных мероприятий.

С 8 утра жителей и гостей ожидает праздничная ярмарка. После чего в 10 часов стартует сразу несколько событий.

- На площади им. Ленина пройдет парад первоклассников «Мы – твое ДоСТОйное будущее, Майкоп!», на улице Краснооктябрьской заработают выставочные экспозиции и интерактивные площадки «СТОличный Майкоп», на территории гимназии №22 пройдет турнир по футболу, а на площадке ДК «Гигагнт» состоится награждение победителей фотоконкурса «СТО лиц в объективе», - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Кроме того, жители города могут увидеть ретроавтомобили на ежегодном автофестивале «Майкоп-2022», а также посостязаться в спортивном ориентирование.

Также в Майкопе в честь праздника пройдет праздничное шествие детских колясок, самокатов и велосипедов «СТОличный экипаж».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на протяжении дня в городе будут проходить концерты, где можно увидеть выступление творческих коллективов республики. Завершится День города ярким праздничным фейерверком на главной площади.