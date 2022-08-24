Жителю Краснодара дали 7 лет тюрьмы за 30 ложных сообщений о терактах

Мужчина получил реальный срок

Суд Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Луценко. Он обвинялся в 30 ложных сообщениях о готовящихся взрывах. Суд дал мужчине 7 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Из приговора суда следует, что подсудимый рассылал на электронные почты организаций заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах. Он сообщал о готовящихся терактах в больницах, аэропортах и железнодорожных вокзалах Кубани, - сообщили в Объединенной пресс-службе суда Краснодарского края.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Приговор в законную силу не вступил.