Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 10:06

Жителю Краснодара дали 7 лет тюрьмы за 30 ложных сообщений о терактах

Его отправили в колонию общего режима
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Мужчина получил реальный срок

Мужчина получил реальный срок

Суд Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Луценко. Он обвинялся в 30 ложных сообщениях о готовящихся взрывах. Суд дал мужчине 7 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Из приговора суда следует, что подсудимый рассылал на электронные почты организаций заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах. Он сообщал о готовящихся терактах в больницах, аэропортах и железнодорожных вокзалах Кубани, - сообщили в Объединенной пресс-службе суда Краснодарского края.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Приговор в законную силу не вступил.