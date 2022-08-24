На строительство водоводов на Кубани выделили более 18 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае по поручению главы региона Вениамина Кондратьева ведется строительство трех веток водовода на Троицком, Ейском и Таманском направлениях. Они снабжают водой Новороссийск, Геленджик, Крымский район, Таманский полуостров и северную часть региона.

На работы по прокладке труб в том числе привлекаются средства из федерального бюджета в виде инфраструктурных кредитов. Общий объем финансирования строительства водоводов — 18,2 млрд рублей.

К реконструкции Троицкого группового водовода приступили в 2020 году. За это время проложили 41,5 километра трубопровода между станицами Троицкой и Неберджаевской. На данный момент специалисты работают на участке протяженностью 11 километров. Планируется, что к концу этого года начнут строить 20-километровый отрезок водовода. Соответствующий проект уже готов.

К прокладке финального участка трубопровода между Кабардинкой и Геленджиком приступят в 2023 году. Его протяженность составит 18 километров.

Водовод в северном направлении обеспечивает водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани, а также Азовский район Ростовской области.

По последним данным, завершено строительство отрезка в 10,8 километра. На данный момент специалисты работают по устройству 41 километра трубопровода. После этого останется проложить еще два участка по 45 километров каждый.

Специалисты проложили 16,5 километра трубы Таманского группового водовода, соединившей резервуары на горе Чиркова и в районе станицы Тамань. На данный момент ведется работа по подготовке документации на прокладку финального отрезка, длина которого составляет 40 километров. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.