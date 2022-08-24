В Тихорецке завершают благоустройство сквера «Звездный»

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В Тихорецке идут завершающие работы по благоустройству сквера «Звездный» на улице Гоголя. Его реконструируют по нацпроекту. Зеленая зона готова уже на 79%.

- В настоящее время специалисты уже выходят на финишную прямую по благоустройству территорий в крае. Так, сквер в Тихорецке обновили на 79%. Озеленение выполнят в октябре, – цитирует министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина пресс-служба администрации региона.

В сквере уже уложили тротуарную плитку, установили площадки. В ближайшее время здесь поставят ограждение и сделают резиновое покрытие на спортивных и игровых площадках.

В городах и районах Кубани продолжают обновлять парки и скверы по нацпроекту. Территории для благоустройства выбирали сами жители.