Миллиард на инвестиции: южный бизнес получает новые льготные кредиты

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Юго-Западный банк фиксирует рост предпринимательской активности на Юге России и в СКФО. Бизнес наращивает производственные мощности в АПК, активно строит новые туристические и торговые объекты, расширяет списки российских и зарубежных партнёров, внедряет самые современные цифровые решения Сбера.

Для дополнительной поддержки предпринимательства банк начал принимать заявки по двум новым льготным программам финансирования. Они дадут весомый мультипликативный эффект всей южной экономике: помогут увеличить объёмы производства товаров и оказанных услуг, число новых рабочих мест, а также в целом будут сопособствовать росту ВРП в 11 регионах России.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

«В первом полугодии 2022 года кредитный портфель корпоративного бизнеса Юго-Западного банка приблизился к 822 млрд рублей и в сравнении с началом года вырос на 15%, или на 110 млрд рублей. Также мы весомо нарастили и портфель кредитов с господдержкой. Если в начале года он составлял 103 млрд рублей, то к началу июля - уже 189 млрд рублей. После запуска в последние месяцы важных госпрограмм поддержки бизнеса тысячи наших клиентов-предпринимателей видят «окна возможностей» роста в десятках отраслей, перестраивают производственные процессы и уверенно идут в новые проекты. Безусловно, две новые программы кредитования малого и среднего бизнеса, занятого в приоритетных для южной экономики отраслях, станут важным направлением нашей работы».

Сбер принимает заявки по программе поддержки кредитования инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса, реализованной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Предприятия МСП смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых на срок до 10 лет объёмом до 1 млрд рублей. Её участниками на Юге России и в СКФО могут стать компании, ведущие деятельность в сферах обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничного бизнеса. Полученные по льготной ставке деньги можно использовать на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Также для малого и среднего бизнеса уже доступна программа с господдержкой «Стимулирование кредитования субъектов МСП». С ней по ставке не выше увеличенной на 3% от ключевой ЦБ можно получить в Сбере финансирование от 3 млн до 1 млрд рублей сроком до 3 лет. Сегодня все представители южного малого и среднего бизнеса могут претендовать на получение нового льготного кредита. Каждому пятому из них доступно одобрение финансирования всего за 7 минут через заявку в СберБизнес.

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