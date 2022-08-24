Фестиваль «Черноморская винная неделя» организуют на Кубани в сентябре 2023 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае проведут фестиваль «Черноморская винная неделя». Мероприятие запланировали на сентябрь 2023 года.

- Кубань вошла в число 36 регионов-победителей конкурса проектов в сфере событийного туризма. Регион получит на проведение фестиваля федеральную субсидию в 21,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Праздник организуют в Новороссийске и Геленджике. На открытых городских площадках туристы смогут свободно посещать концерты, экскурсии, гастрономические шоу и мастер-классы.