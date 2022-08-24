Как коронавирусная инфекция влияет на мужское здоровье? Комментарий андролога клиники Эмбрио

Уролог-андролог Ашот Хамалян. Фото: embryo-ivf.ru

Перенесение COVID-19 во многих случаях негативно отражается на здоровье человека. Один из важных вопросов — как болезнь отражается на мужском здоровье и возможности иметь детей? На него ответил врач уролог-андролог клиники ЭКО и репродукции Эмбрио-Сочи Ашот Хамалян.

Изучение вопроса вреда коронавируса мужской фертильности началось с данных давних исследований, которые показали, что в яичках мужчины большое количество рецепторов ACE 2. Именно к нему прикрепляется коронавирус своим белком, прежде чем попасть внутрь клетки и вызвать воспалительные изменения и нарушения в ее работе. По этой причине и были выдвинуты гипотезы о влиянии COVID-19 на мужское здоровье, с которых начались новые исследования.

— Было установлено: чтобы коронавирус попал в клетку и начал ей вредить, нужно обязательное присутствие у клетки двух факторов: рецептор ACE2 и сериновая протеаза. Однако исследования показали, что одновременное присутствие этих двух факторов очень маловероятно как на сперматозоидах, так и на клетках Сертоли (вырабатывают тестостерон). — рассказывает доктор уролог-андролог Ашот Хамалян. — По одиночке они присутствуют на многих клетках, однако вместе именно в ткани яичка — крайне редко. Из-за этого многие ученые сделали вывод, что прямое воздействие вируса на клетки яичка маловероятно. Но это вовсе не исключает косвенных, непрямых воздействий токсического характера. Само присутствие вируса в зоне иммунной привилегий яичка может вызывать иммунный ответ и соответствующую реакцию. Но пока однозначных выводов делать нельзя.

Ученые выдвинули и другие предположения: коронавирус снижает уровень тестостерона, а также низкий уровень тестостерона ведет к более тяжелому течению заболевания. Однако эти предположения тоже требуют научной проверки.

— На мой взгляд, гораздо важнее другой вопрос: влияет ли коронавирус на показатели эякулята? — говорит доктор Ашот Хамалян. — При научных исследованиях были сделаны выводы, что изменения в спермограмме (анализе эякулята) возникают при средне-тяжелом и тяжелом течении болезни. Концентрация сперматозоидов, по сравнению с легким течением, снижена в 10 раз. Тяжелое и среднее тяжелое течения COVID-19 влияет на показатели сперматогенеза прямо или опосредованно через уровень половых гормонов.

А что говорят данные о влиянии вакцинации? Данные вакцины Phizer показывают, что никакого негативного влияния на показатели спермограммы вакцина не оказывает. Данные вакцинацией «Спутником V» показали, что спермограмма не меняется, однако снижаются показатели тестостерона.

Лицензия № ЛО-23-01-012002 от 31.01.2018

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