В Мезмае к поискам 85-летнего пенсионера подключили два квадроцикла

Фото: краевое ГУ МЧС

На Кубани без вести пропал 85-летний пенсионер. Мужчина вышел из дома в станице Темнолесской Апшеронского района 22 августа и не вернулся. В лесу Мезмая его ищут третий день.

- Пенсионера ищут более 100 человек, это сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, представители «Кубань СПАС», работники администрации, полицейские, казаки, волонтеры и жители поселка Мезмай. К поискам подключили два квадроцикла. Всего к операции привлечено 141 человек и 27 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С 6 утра обследовано 2,5 квадратных километра лесной зоны. Сейчас усилия сосредоточены в юго-западном направлении со стороны станицы Темнолесской в сторону района плато Лаго-Наки. Поиски продолжаются.