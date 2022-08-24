Подводим итоги фотоконкурса «Мисс Проводница "КП"»

Голосование за самую очаровательную проводницу окончено. Впереди - выбор победительницы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Голосование в фотоконкурсе «Мисс Проводница "КП"», который проводился совместно с РЖД, официально остановлено. Среди участниц - почти полсотни девушек, которые делают нашу поездку комфортной и безопасной на железных дорогах.

Борьба была напряженной, конкуренция между участнцами росла с каждым днем. Голосование продолжалось ровно две недели. И сейчас «КП» - Кубань» определяет победителя и призера конкурса.

Результаты будут объявлены в ближайшие дни, редакция «КП» свяжется с победительницей, чтобы рассказать о том, как получить свой подарок.

Победительница получит приз от «Комсомольской правды» - Кубань». Кроме того, мы расскажем о ее жизни и профессии в итоговом материале, который опубликуем на сайте kuban.kp.ru.