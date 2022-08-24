В Сочи водитель BMW выехал на встречку и сбил 51-летнего мопедиста

Пострадавшего забрали на скорой помощи. Фото: ГИБДД по краю

В Сочи около 22:00 23 августа произошла жуткая авария. На улице Мира 39-летний водитель BMW превысил скорость и потерял управление. Во время поворота налево мужчина выехал на встречку. В результате водитель иномарки сбил 51-летнего мужчину за рулем мопеда Honda Zoomer.

- В результате данного ДТП водитель мопеда был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.