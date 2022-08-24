Министр просвещения России задал вопрос знатокам «Орленка»

Ребята отвечали на вопросы об истории России, литературе, журналистике, искусстве, «Орленке».

Игра стартовала с приветствия министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Он также задал знатокам первый вопрос – кто и когда создал проект «Что? Где? Когда?».

«Орленок» – один из ведущих детских центров нашей страны и мира. Здесь проходит огромное количество событий и активностей, одно из них – игра «Что? Где? Когда?», которая была придумана в России и завоевала миллионы поклонников. Турнир увлекает школьников, дает им возможность изучить и перепроверить те или иные факты, позволяет проявить себя. Сегодня орлята продемонстрировали свою эрудицию как в отлично составленных вопросах, так и в ответах», – прокомментировал Сергей Кравцов.

Знатоками стали 36 орлят – 6 команд по 6 человек. Эрудитами выступили 10 мальчишек и девчонок, подготовивших лучшие турнирные вопросы.

- Игра по типу телевизионного проекта «Что? Где? Когда?» – одна из самых любимых в «Орленке». Она проводится практически в каждой смене и всегда вызывает интерес у ребят. Сегодня в интеллектуальном турнире сошлись знатоки и эрудиты нашего Центра. Но было бы здорово проводить такие масштабные игры между командами «Орленка», «Артека», «Смены» и «Океана», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Ребята отвечали на вопросы об истории России, литературе, журналистике, искусстве, «Орленке». Так, например, школьники узнали о знаменитом «круговом» туристическом маршруте России, экспонатах Эрмитажа и известном русском писателе, который посетил Центр в 1974 году.

По итогам игры команда-победитель эрудитов получила сертификаты участников, а знатоки награждены книгами по истории России.