Фура сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новороссийске

Девочку доставили в больницу. Фото: ngnovoros.ru

В Новороссийске 23 августа около 18:35 произошла жуткая авария. На трассе возле села Кирилловка 11-летняя школьница переходила дорогу по “зебре”. Как вдруг со стороны Гайдука на пешеходный переход выехала фура Volvo. Большегруз сбил девочку.

По словам очевидцев, водитель фуры не успел затормозить перед пешеходным переходом. Девочка получила множество травм. Школьницу доставили в больницу на скорой помощи.

Как сообщили в издательстве “Наша Газета Новороссийск”, водителя фуры за последние 2 года несколько раз привлекали к административной ответственности.