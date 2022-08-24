Жителю Анапы за убийство сожительницы дали 5,5 года тюрьмы

Мужчина отправится за решетку

62-летний мужчина проживал в одном доме с 42-летней возлюбленной в хуторе Красная Скала Анапы. Пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. В один из вечеров сожители поссорились, и мужчина забил до смерти свою спутницу.

- Между сожителями произошла ссора на бытовой почве. Мужчина нанес женщине более 30 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений потерпевшая скончалась через несколько часов дома. Сожитель самостоятельно вызвал на место правоохранителей и сообщил родственникам о трагедии, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд назначил 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.