В Сочи движение общественного транспорта можно отследить в "Яндекс.Картах"

Маршрут автобуса можно отследить на карте. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи теперь можно отследить движение общественного транспорта. Данная функция появилась в "Яндекс.Картах".

Сервис предоставляет возможность туристам и местным жителям узнать, где на данный момент находится нужный автобус. Также можно рассчитать, через сколько минут транспорт подъедет к вашей остановке. На карте автобусы обозначены определенной меткой с номером маршрута, которая показывает реальное нахождение транспорта. Информация обновляется каждые 30 секунд.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, для того, чтобы увидеть метки, следует перейти в режим “Транспорт”. А если нажать на карте на иконку остановки, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда подъедет.