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Общество24 августа 2022 12:29

Новый сквер появится в Адлерском районе Сочи до 13 сентября

Строительство началось несколько недель назад
Ангелина НАЗАРЧУК
Сквер откроют уже в сентябре. Фото: https://t.me/mcusochi

Сквер откроют уже в сентябре. Фото: https://t.me/mcusochi

В Сочи появится новый сквер в Адлерском районе. Пространство для отдыха планируют открыть на пересечении улиц Ленина и Орбитовской.

- Строительство объекта началось несколько недель назад и приурочено к празднованию 85-летия Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе муниципального центра управления Сочи.

На месте пустыря появится новый сквер. Здесь установят парковую мебель, сделают пешеходный переход и поставят фонари. Также будет проведено масштабное озеленение, в рамках которого высадят пальмы и другие зеленые насаждения.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все работы завершатся до конца 13 сентября.