Новый сквер появится в Адлерском районе Сочи до 13 сентября

Сквер откроют уже в сентябре. Фото: https://t.me/mcusochi

В Сочи появится новый сквер в Адлерском районе. Пространство для отдыха планируют открыть на пересечении улиц Ленина и Орбитовской.

- Строительство объекта началось несколько недель назад и приурочено к празднованию 85-летия Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе муниципального центра управления Сочи.

На месте пустыря появится новый сквер. Здесь установят парковую мебель, сделают пешеходный переход и поставят фонари. Также будет проведено масштабное озеленение, в рамках которого высадят пальмы и другие зеленые насаждения.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все работы завершатся до конца 13 сентября.