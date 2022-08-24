В Сочи военного пенсионера оштрафовали на 3 млн рублей за ложные сведения о ВС РФ

По итогам заседания суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Евгения Золотова. Мужчину обвиняют в преступлении по статье “Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ”. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Из материалов суда следует, что мужчина с 1 марта по 19 марта выкладывал в соцсетях ложные сведения о военной спецоперации. Также подсудимый указывал на некомпетентность ВС РФ. Мужчина выражался оскорбительно и пренебрежительно по отношению к военнослужащим.

- В судебном заседании подсудимый Золотов вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

По итогам заседания суд признал его виновным. Однако были смягчающие обстоятельства. У мужчины на иждивении дети. К тому же, Золотов признал вину, раскаялся и активно способствовал расследованию преступления. Стоит отметить, что мужчина является военным пенсионером. Суд назначил Золотову штраф в размере 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.