В Марьиной Роще под Геленджиком пожар уничтожил больше гектара леса

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Лесной пожар вспыхнул днем в районе Марьиной Рощи под Геленджиком. Его начали тушить в 14:03.

- В 15:45 лесной пожар удалось локализовать на примерной площади 1,2 га. По предварительным данным, причиной возгорания стал обрыв высоковольтной линии электропередачи, - сообщили в пресс-службе ГБУ «Краевой лесопожарный центр».

Огонь тушат 29 человек и 10 единиц техники. Спасатели отметили, что угрозы населенным пунктам Марьина Роща и Виноградное нет.

Напомним, на Кубани, в том числе и на Черноморском побережье, действует предупреждение по высокой пожароопасности 4-го класса. Жителей и гостей просят соблюдать все меры безопасности.