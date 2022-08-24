В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов

Год от года в Краснодаре все больше школьников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одной из самых востребованных в этом году стала школа № 103 на улице Байбакова в Московском микрорайоне. Там сформировали 20 первых классов. Об этом сообщил журналистам 24 августа на брифинге директор департамента образования администрации Краснодара Алексей Некрасов.

– В школах Краснодара в этом учебном году будет 648 первых классов, в которые пойдут около 23 тысяч учеников, – отметил Алексей Некрасов. – Самое большое количество учеников - в школе № 103 на улице Байбакова в Московском микрорайоне, там укомплектовали 20 первых классов.

В День знаний в 102 школы, лицея и гимназии Краснодара пойдут 183 тысячи учеников, что на 7,5 тысячи больше, чем год назад. В сентябре 2021 года в школы столицы региона пошли 175,5 тысячи ребят, в том числе – 21,3 тысячи первоклассников.

Также Алексей Некрасов сообщил, что 1 сентября звонок впервые прозвенит в четырех новых школах: на 1875 мест на улице Конгрессной, на 1550 мест на улице Адмирала Крузенштерна, на 1550 мест на улице Автолюбителей и корпусе школы № 86 в станице Старокорсунской на 250 мест.

– Новые школы в Краснодаре пока являются филиалами других образовательных учреждений, но через год они получат свои номера и станут самостоятельными школами и гимназиями, – добавил директор городского департамента образования. – Они, как и все другие школы, прошли процедуру приемки к 1 сентября.