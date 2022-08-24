Первый в России завод по производству лимонной кислоты построят на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае появилсось еще одно уникальное предприятие – завод по производству лимонной кислоты. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Сегодня разговаривали с руководителем завода «РУСТАРК». Инвесторы готовы построить первое в стране производство лимонной кислоты. Выпуск планируют наладить на территории промышленного парка в Армавире, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Проект будет перспективным не только для Кубани, но и страны в целом. Сегодня лимонку в Россию поставляют исключительно из-за рубежа. Реализация проекта обойдется в 60 млрд рублей.

- Приятно, что наши кубанские предприятия показывают примеры успешного импортозамещения. Кстати, четыре года назад этот же инвестор первым запустил производственные линии мальтодекстрина, который до этого тоже приходилось покупать на европейском рынке, - добавил губернатор.