На Кубани фермер присвоил чужие паи на 1,7 млн рублей

Полицейские расследуют мошенничество с земельными паями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два местных жителя обратились в дежурную часть отдела МВД России по Новокубанскому району. Они рассказали, что один из местных фермеров без разрешения ввел их в состав членов своего крестьянско-фермерского хозяйства.

Полицейские установили, что двое новокубанцев предоставляли в аренду местному крестьянско-фермерскому хозяйству свою землю. Через некоторое время мужчины узнали о том, что фермер без их ведома по подложным документам оформил право собственности на их участки. Причиненный его действиями ущерб оценивается в сумму около 1,7 млн рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Новокубанскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», – рассказали «КП» - Кубань». – Она предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.