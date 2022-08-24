Новую школу в Новороссийске достроят к концу года. Фото: пресс-служба краевой администрации.

В Новороссийске по нацпроекту достраивают школу на 1100 мест. На площади почти 22 тысячи квадратных метров предусмотрены классы с рекреационными зонами для младших школьников, кабинеты внеурочной деятельности, группы продленного дня с игровыми комнатами, учебные лаборатории для учеников средних классов, мастерские, медицинские кабинеты, столовая, актовый зал и физкультурно-спортивная зона.

– Сейчас школа готова на 87 процентов: идет монтаж инженерных сетей, внутренних перегородок, подвесных потолков и внутренняя отделка, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации. – Все работы будут завершены к концу 2022 года.

Также в Новороссийске строится новое здание начальных классов на 400 мест рядом со школой № 28 в Цемдолине, а в День знаний впервые откроет двери крупнейшая школа на 1550 мест в 16-м микрорайоне.