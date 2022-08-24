Гимназию в Сочи признали лучшей по подготовке для поступления в вузы

Сочинская гимназия № 8 подготовила блестящих абитуриентов. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Гимназия № 8 Сочи заняла первую строчку рейтинга 20 лучших школ Кубани федерального рейтингового агентства. Он оценивает вклад общеобразовательных учреждений в качественную подготовку абитуриентов.

Сочинская гимназия не только возглавила топ-20 лучших школ, лицеев и гимназий региона, большинство выпускников которых поступили в вузы. Она также заняла пятое место в рейтинге 20 школ Южного федерального округа.

– Гимназия № 8 является единственной школой в Краснодарском крае, которая входит в топ-300 лучших школ России, где занимает 210-ю строчку, – отметили в пресс-службе администрации Сочи. – Помимо этой школы, в рейтинг включены еще две школы города-курорта: гимназия № 1 заняла его шестую строчку, а лицей № 95 – двенадцатую.

При составлении рейтинга эксперты использовали данные о студентах 47 ведущих вузов России и 220 тысяч выпускников школ.