Праздник «Семья на спорте» пройдет в Краснодаре

Провести спортивный выходной можно будет в Чистяковской роще. Фото: пресс-служба краевой администрации.

28 августа с 10:00 до 18:00 краснодарцев и гостей города приглашают на праздник «Семья на спорте» в Чистяковской роще, который традиционно проходит в последние выходные августа.

Его гостей ждут спортивные соревнования, творческие программы, различные мастер-классы, квесты, выставка оружия и пенная дискотека. Юных посетителей праздника ждут поединки на водяных пистолетах, а молодежь – выступления Школы диджеинга.

– Праздник «Семья на спорте» призван укреплять семейные ценности и привычку вести активный образ жизни, – отметили в пресс-службе краевой администрации. – Его проводит общественная организация «Союз многодетных семей «Кубанская семья» при поддержке администрации Краснодара.

Во время праздника пройдет акция «Сундучок помощи» по сбору вещей и средств для многодетных семьей. Все пожертвования пойдут на приобретение канцелярских товаров для малообеспеченных семей с детьми и семей, приехавших в регион из ДНР и ЛНР.