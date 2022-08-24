Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт24 августа 2022 15:18

В Сочи пройдет Всероссийская Спартакиада по настольному теннису

На соревнования съедутся сильнейшие спортсмены со всей страны
Евгения ХАЛИКОВА
Сочи примет Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов по настольному теннису.

Сочи примет Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов по настольному теннису.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сочи с 25 по 30 августа принимает Всероссийскую Спартакиаду по настольному теннису. Краснодарский край на соревнованиях представляют восемь спортсменов, среди которых чемпионы Европы и России. Участники поборются за пять комплектов наград в женских и мужских одиночных и командных разрядах, а также в смешанном парном.

– Сочи уже по праву можно считать спортивной столицей российского Юга. Здесь проходит огромное количество спортивных состязаний, и я рад, что курорт принимает один из этапов Спартакиады по настольному теннису, – рассказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта стартовала 10 августа. Кубань по промежуточным результатам входит в топ-10 сильнейших регионов России.