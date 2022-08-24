В Сочи пройдет Всероссийская Спартакиада по настольному теннису

Сочи примет Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов по настольному теннису. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сочи с 25 по 30 августа принимает Всероссийскую Спартакиаду по настольному теннису. Краснодарский край на соревнованиях представляют восемь спортсменов, среди которых чемпионы Европы и России. Участники поборются за пять комплектов наград в женских и мужских одиночных и командных разрядах, а также в смешанном парном.

– Сочи уже по праву можно считать спортивной столицей российского Юга. Здесь проходит огромное количество спортивных состязаний, и я рад, что курорт принимает один из этапов Спартакиады по настольному теннису, – рассказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта стартовала 10 августа. Кубань по промежуточным результатам входит в топ-10 сильнейших регионов России.