Краснодарский край станет участником международной выставки в Узбекистане

Кубанские предприниматели примут участие в международной выставке в Ташкенте. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край готовит стенд для участия в международной выставке «O'ZuPACK», которая с 28 по 30 сентября пройдет в Ташкенте. Кубанские предприниматели продемонстрируют образцы полиграфической, фармацевтической, строительной, химической, перерабатывающей, пищевой и текстильной продукции. Также будет показано оборудование для полиграфии и производства рекламных решений, которое производят на Кубани.

– Сейчас кубанские производители активно анализируют рынки и ориентируют бизнес на наиболее привлекательные для бизнеса страны. В Узбекистане высокий спрос на качественный продукт, который производят на Кубани. Их экономика стремительно развивается, и есть востребованность технологичного оборудования и товаров, – рассказал руководитель краевого Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Подготовиться к выставке краевым промышленникам помогают специалисты из регионального Центра поддержки экспорта. Участие в мероприятии для предпринимателей будет бесплатным.