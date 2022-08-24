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Экономика24 августа 2022 15:38

Краснодарский край станет участником международной выставки в Узбекистане

Выставка пройдет в Ташкенте с 28 по 30 сентября
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские предприниматели примут участие в международной выставке в Ташкенте. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские предприниматели примут участие в международной выставке в Ташкенте. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край готовит стенд для участия в международной выставке «O'ZuPACK», которая с 28 по 30 сентября пройдет в Ташкенте. Кубанские предприниматели продемонстрируют образцы полиграфической, фармацевтической, строительной, химической, перерабатывающей, пищевой и текстильной продукции. Также будет показано оборудование для полиграфии и производства рекламных решений, которое производят на Кубани.

– Сейчас кубанские производители активно анализируют рынки и ориентируют бизнес на наиболее привлекательные для бизнеса страны. В Узбекистане высокий спрос на качественный продукт, который производят на Кубани. Их экономика стремительно развивается, и есть востребованность технологичного оборудования и товаров, – рассказал руководитель краевого Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Подготовиться к выставке краевым промышленникам помогают специалисты из регионального Центра поддержки экспорта. Участие в мероприятии для предпринимателей будет бесплатным.