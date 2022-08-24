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Общество24 августа 2022 15:44

В школах Краснодара появится несколько нововведений с 1 сентября

Изменения коснутся первых и пятых классов
Мария ЧАЛАЯ
Во всех образовательных учреждениях появятся одинаковые требования.

Во всех образовательных учреждениях появятся одинаковые требования.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В школах Краснодара появится несколько нововведений с 1 сентября. Это поможет создать единое образовательное пространство. Также обеспечит одинаковые требования во всех образовательных учреждениях.

- Система объединит такие цифровые образовательные сервисы, как школьный дневник и журнал, расписание занятий, библиотеку учебных материалов и т. д. Доступ к системе получат учителя, ученики и их родители, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что изменения коснутся первых и пятых классов. Все преподаватели уже прошли курсы повышения квалификации.

Планируется, что в 2024 году запустят Всероссийскую информационную систему «Моя школа».