В больнице Красноармейского района установили новый аппарат УЗИ

Красноармейская ЦРБ получила новый аппарат УЗИ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В центральной районной больнице Красноармейского района установили новый аппарат УЗИ. Благодаря большому количеству датчиков врачи смогут проводить широкий спектр обследований, ради которых жители района раньше ездили в краевой центр. Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

– Аппарат УЗИ уже установлен в приемном покое больницы. Наши специалисты теперь смогут с максимальной точностью провести обследования мельчайших структур внутренних органов, – рассказал и. о. главного врача больницы Андрей Бобров.

В 2022 году на Кубани планируют построить 11 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь поликлиник. А также капитально отремонтировать шесть объектов здравоохранения и закупить более 2 тыс. единиц медицинского оборудования и почти 200 автомобилей.