Троллейбусы № 7 и № 12 изменят время работы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Краснодаре изменится время работы троллейбусов № 7 и 12 из-за ремонта дороги. С 24 по 26 августа общественный транспорт будет уходить с конечных остановок раньше обычного. Это связано с ремонтом дороги по улице Ставропольской и необходимостью отключения контактной сети.

- Последние троллейбусы маршрута № 7 «Железнодорожный вокзал Краснодар-I — аэропорт» от аэропорта отправятся в 22:15. От железнодорожного вокзала они поедут в 21:43. После 22:00 общественный транспорт будет следовать от железнодорожного вокзала в депо № 2, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что последний рейс по маршруту № 12 отправится от улицы имени Благоева в 21:51. От стадиона «Кубань» в 21:32.

После 21:40 троллейбусы от стадиона «Кубань» поедут в депо № 2.

Ремонт улицы Ставропольской ведут от Трамвайной до Вишняковой. Протяженность этого участка более 4 километров.