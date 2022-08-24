35 тонн гуманитарной помощи отправили в Харьковскую область. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодар отправил 35 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область. В новой партии повезли 20 тонн цемента. Материалы, необходимые для восстановления кровель, — битум, рубероид, праймер. Также макароны, свиную и говяжью тушенку, сгущенку.

- Две фуры повезли груз весом 35 тонн. Все это стройматериалы и продовольствие. Сбор гуманитарной помощи организовала и профинансировала Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры под руководством председателя Владислава Косенко, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что Краснодарский край взял шефство над Харьковской областью. В рамках чего Кубань уже направила в регион несколько партий гуманитарных грузов.

Первый груз был объемом 55 тонн. Его отправили в начале августа.