В Анапе пройдут спортивные «Горгиппийские игры»

В Анапе пройдет масштабный спортивный фестиваль «Горгиппийские игры». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Анапе с 20 по 25 сентября пройдет спортивный фестиваль «Горгиппийские игры». Участие в состязаниях примут спортсмены из 20 городов России.

– Мы ожидаем гостей из древних городов «Золотого кольца Боспорского царства»: Севастополя, Феодосии, Керчи, Тамани и других, – рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Соревнования пройдут по 11 видам спорта. Кроме того, для участников проведут кинопоказы, лекции и мастер-классы. Организаторы рассчитывают, что «Горгиппийские игры» станут главным событием бархатного сезона в Анапе.