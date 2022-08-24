Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2022 17:21

Врачи из Адыгеи оказали медицинскую помощь 600 жителям Херсонской области

Медики работают в Геническом районе
Евгения ХАЛИКОВА
Мобильная бригада врачей "Поезда здоровья" ведет прием населения в Геническом районе Херсонской области. Фото: пресс-служба правительства республики Адыгеи

Мобильная бригада врачей "Поезда здоровья" ведет прием населения в Геническом районе Херсонской области. Фото: пресс-служба правительства республики Адыгеи

Врачи из Адыгеи работают в Геническом районе Херсонской области. Медики ведут прием больных и проводят операционные вмешательства при необходимости. За 12 дней работы более 600 жителей области получили медицинские консультации.

- Вот уже почти две недели наш «Поезд здоровья» работает в Геническом районе. Врачи провели 10 операций, которые были жизненно необходимы, и приняли сотни пациентов, - рассказал министр здравоохранения республики Адыгея Рустем Меретуков.

«Поезд здоровья» из Адыгеи был отправлен в подшефный Генический район Херсонской области по поручению главы республики Мурата Кумпилова. Медики будут работать там в течение месяца.