В Краснодаре пройдет «Бодрое утро». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре пройдет утренняя зарядка для всех желающих 25 августа. Она состоится в парке 30-летия Победы у дворца спорта «Олимп». Сбор на мероприятие начнется в 08:30. Сама зарядка будет длиться 30 минут.

«Бодрое утро» − это новый оздоровительный проект ГБУЗ ЦОЗиМП. Его целью является пропаганда ЗОЖ. Также привлечение к занятиям физической культурой и спортом как можно большего числа граждан.

- Посредством увеличения двигательной активности повышается жизненный тонус и снижается риск хронических болезней. Они вызываются гиподинамией, - сообщил врач-методист ГБУЗ ЦОЗиМП Александр Горячев.

Уточняется, что всем участникам мероприятия выдадут листовки и буклеты с советами по ЗОЖ и отказу от вредных привычек. Также по профилактике хронических и инфекционных заболеваний, порядку прохождения плановых медосмотров и диспансеризации.

Всем желающим необходимо надеть спортивную форму. При себе желательно иметь бутылочку с водой.