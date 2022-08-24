Спасатели эвакуировали туристку с вывихом плеча из Агурского ущелья в Сочи

Туристку передали врачам скорой помощи. Фото: ГУ МЧС России

В Сочи днем 24 августа спасатели выезжали на помощь к туристке. Муж с женой прогуливались от статуи Прометея до Агурских водопадов. Ничего не предвещало беды, как вдруг женщина поскользнулась и упала. В результате туристка получила вывих правого плеча.

- Прибыв на место, спасатели иммобилизировали поврежденную конечность пострадавшей, наложив фиксирующую шину, после чего на носилках транспортировали 33-летнюю туристку по лесной тропе к служебному автомобилю, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Стоит отметить, что женщину эвакуировали с гор на машине. Туристку передали врачам скорой помощи. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, женщина приехала с мужем из Вологодской области.