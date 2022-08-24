Две припаркованные машины сгорели у жилого дома в Сочи

Пожар потушили за 3 минуты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи сгорели две припаркованные машины. Инцидент произошел в микрорайоне Мацеста Хостинского района. Автомобили загорелись рядом с жилым домом около 15:55. Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в МЧС.

- По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание автомобилей на площади 16 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные прибыли на место в 16:04. Потушить машины удалось за 3 минуты. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 4 человека личного состава, 1 единица техники.

На данный момент правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего. Выясняется причина возгорания.