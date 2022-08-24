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Общество24 августа 2022 18:33

В Краснодаре с начала 2022 года обновили почти 95 тыс. кв. метров дорожной разметки

В основном специалисты работают в ночное время
Мария ЧАЛАЯ
Ну улицах Краснодара обновляют дорожную разметку.

Ну улицах Краснодара обновляют дорожную разметку.

В Краснодаре с начала 2022 года обновили почти 95 тыс. кв. метров дорожной разметки. Работы проводят для безопасности пешеходов и водителей.

- Сейчас особое внимание уделяется улицам вблизи школ. К 1 сентября завершается нанесение знаков «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность», - сообщили в пресс-службе Краснодара.

Уточняется, что в работе используют пластичные материалы и краску. Почти вся дорожная разметка обновляется в ночное время.